13 شهيدا في غزة خلال 48 ساعة

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن عددا من الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن بسبب الأوضاع الميدانية.
وبينت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي، بلغ إجمالي عدد الضحايا 401 شهيد، و1108 جرحى، مشيرا إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 70925 شهيدا و171185 جريحا.
-
أخبار متعلقة
-
"أطباء بلا حدود": أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة وسط استمرار القصف
-
5 شهداء جراء قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين شرق غزة
-
الأمم المتحدة تستنكر عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
-
وزير الخارجية الأميركي: "لا سلام" ممكنا في غزة من دون نزع سلاح حماس
-
الأمم المتحدة: 55 ألف عائلة تأثرت بالأمطار والعواصف الأخيرة في غزة
-
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
-
بلدية غزة: شح الوقود يفاقم أزمة النفايات في غزة