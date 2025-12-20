13 شهيدا في غزة خلال 48 ساعة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، وصول 13 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، بينهم 6 شهداء جدد و7 انتشلت جثامينهم من بين الأنقاض، إضافة إلى تسجيل 20 إصابة.

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن عددا من الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن بسبب الأوضاع الميدانية.