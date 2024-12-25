13 شهيدا وإصابات إثر قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

وأفادت تقارير صحفية ، باستشهاد 10 فلسطينيين وعدة إصابات في قصف طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة معن شرق محافظة خان يونس.
كما استشهد فلسطيني وزوجته في قصف استهدف شقة سكنية بالقرب من أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستشهد الشاب أحمد المنيراوى في قصف منزل عائلته في دير البلح وسط القطاع.
وفا
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