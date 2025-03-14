130 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى 130 ألف مصل، مساء اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن 130 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، موضحة أن هذا هو العدد الأكبر للمصلين منذ بداية شهر رمضان المبارك.