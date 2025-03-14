 
السبت 2025-03-15 12:42 ص
 




            

        








    

        

        

            130 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                130 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى 

            
                

                    فلسطينيون  يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        11:35 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أدى 130 ألف مصل، مساء اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
اضافة اعلان

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن 130 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، موضحة أن هذا هو العدد الأكبر للمصلين منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وكانت قوات الاحتلال، منعت آلاف المواطنين من الوصول لمدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة الثانية من الشهر الفضيل، عبر الحواجز المنتشرة على مداخل المدينة، إضافة لتشديد إجراءاتها داخل المدينة وتقييد حركة المصلين.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                نتنياهو
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            الاعلام العبري: نتنياهو غاضب لأن ترمب ينال الفضل كله
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                وزارة التربية والتعليم
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            استئناف الرحلات المدرسية اعتبارا من السبت
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                غزة
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            الأغذية العالمي: لم نتمكن من نقل أي إمدادات إلى غزة منذ مطلع الشهر الحالي
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                روسيا تسجيل أعلى مستوى للتضخم في أسعار السلع والخدمات خلال عامين

                            
                    
                    

                        
                            أسواق ومال
                        
                        
                            روسيا تسجيل أعلى مستوى للتضخم في أسعار السلع والخدمات خلال عامين
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية  

                            
                    
                    

                        
                            أسواق ومال
                        
                        
                            ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                130 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى 

                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            130 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة بواسطة مسيرة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                الذهب
                            
                    
                    

                        
                            اقتصاد محلي
                        
                        
                            أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة