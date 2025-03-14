130 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن 130 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، موضحة أن هذا هو العدد الأكبر للمصلين منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وكانت قوات الاحتلال، منعت آلاف المواطنين من الوصول لمدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة الثانية من الشهر الفضيل، عبر الحواجز المنتشرة على مداخل المدينة، إضافة لتشديد إجراءاتها داخل المدينة وتقييد حركة المصلين.
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