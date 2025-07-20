130 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وأضافت، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
وبينت أن 31 شهيدا، وأكثر من 107 جرحى من منتظري المساعدات، وصلوا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الضحايا من منتظري المساعدات إلى 922 شهيدا، وأكثر من 5861 جريحا.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول 2023، إلى 58895 شهيدا و140980 جريحا، من بينهم 8066 شهيدا و28939 جريحا، منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 آذار الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو يعاني من تسمم غذائي
-
34 شهيدا غرب مدينة غزة
-
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى
-
الاحتلال يقرر الاستيلاء على عقارات في باب السلسلة بالقدس المحتلة
-
استشهاد طفلة نتيجة سوء التغذية في غزة
-
جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان دير البلح وقاطني الخيام
-
الأونروا: سلطات الاحتلال تجوع الفلسطينيين في غزة من بينهم مليون طفل
-
تحليق منخفض لطائرات الاحتلال الحربية في غزة