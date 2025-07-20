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130 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

ب
أرشيفية
 
الأحد، 20-07-2025 05:07 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 130 شهيدا و495 جريحا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأضافت، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.


وبينت أن 31 شهيدا، وأكثر من 107 جرحى من منتظري المساعدات، وصلوا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الضحايا من منتظري المساعدات إلى 922 شهيدا، وأكثر من 5861 جريحا.


وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول 2023، إلى 58895 شهيدا و140980 جريحا، من بينهم 8066 شهيدا و28939 جريحا، منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 آذار الماضي.

 

بترا

 
 
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