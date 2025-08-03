14 شهيدا أغلبهم من منتظري المساعدات برصاص وقصف إسرائيلي على غزة

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الوكيل الإخباري- استشهد 14 فلسطينيا، 9 منهم من منتظري المساعدات، وأصيب آخرون، منذ صباح الأحد، برصاص وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز مساعدات شمال رفح.



وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدين ارتقيا وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الأمل غرب خان يونس.



وأشارت إلى استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين، في استهداف الاحتلال تجمعا في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.



وتواصل مدفعية الاحتلال قصف وسط خان يونس.