14 شهيدا في سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة

وقال مسعفون من الهلال الأحمر، إن فلسطينيين استشهدا وأصيب خمسة آخرين جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة المواصي جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.
وأفادت تقارير باستشهاد إمرأة وطفل وإصابة ثلاثة فلسطينيين آخرين جرّاء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين، شمال مدينة خان يونس.
وأضاف أن أربعة فلسطينيين استشهدوا جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين مقابل نادي الوكالة غرب مدينة خان يونس.
وقال مسعفون من الهلال الأحمر، إنهم نقلوا 4 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحطاب في حي الصبرة جنوب المدينة.
وكانت قوات الاحتلال، قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة، فجر أمس الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.
وفا
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