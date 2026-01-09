14 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة، أن 14 شهيدًا ،و17 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.