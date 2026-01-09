14 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
وذكرت، أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، فان إجمالي عدد الشهداء، بلغ 439 شهيدًا وإجمالي عدد الإصابات 1,223 وإجمالي حالات الانتشال 688 شهيدًا، فيما بلغ العدد التراكمي لعدد الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر (2023) 71,409 شهداء و171,304 إصابات.
