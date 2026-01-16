14 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة في غزة، بوصول 14 شهيدا (منهم 12 شهيدا جديدا، 2 شهيد انتشال) إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، إضافة إلى 18 إصابة.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.