الجمعة 2026-01-16 05:15 م

14 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

غزة
غزة
 
الجمعة، 16-01-2026 03:57 م

الوكيل الإخباري-    أفادت وزارة الصحة في غزة، بوصول 14 شهيدا (منهم 12 شهيدا جديدا، 2 شهيد انتشال) إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، إضافة إلى 18 إصابة.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.


وذكرت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول بلغ إجمالي عدد الشهداء 463 شهيدا وإجمالي عدد الإصابات 1,269 وإجمالي حالات الانتشال 712 شهيدا.

 
 


