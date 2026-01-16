14 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
وذكرت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول بلغ إجمالي عدد الشهداء 463 شهيدا وإجمالي عدد الإصابات 1,269 وإجمالي حالات الانتشال 712 شهيدا.
-
أخبار متعلقة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
مسؤول أممي: إزالة أنقاض غزة قد تستغرق أكثر من 7 سنوات
-
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً في دير البلح
-
حماس ترحب بتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة
-
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى واعتقالات واسعة في الضفة الغربية
-
451 شهيدا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار
-
الاحتلال يدهم منازل في كفر راعي في محافظة جنين
-
مسؤول أممي يزور غزة