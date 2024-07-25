14 شهيدا منذ صباح اليوم في قصف للاحتلال لخان يونس

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697476 الوكيل الاخباري- أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 14 فلسطينيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة بمدينة خان يونس منذ صباح اليوم. اقرأ أيضاً لصاحبات القوام الممتلئ.. هكذا تختارين الفستان المناسب لإبراز جمالك تألقي هذا الصيف بالتنورة الدانتيل لماذا يجب تنظيف إسفنجة المكياج بانتظام؟ الجينز يتألق بأرجل واسعة في الصيف الأظافر تزهو بلون 'الزبدة الصفراء' في الصيف مصابون في غارة إسرائيلية جنوبي خان يونس ارتفاع عدد شهداء القصف على خان يونس إلى 71 ارتفاع عدد الشهداء في خان يونس الى 45 شهداء ومصابون في قصف شرقي خان يونس