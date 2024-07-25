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14 شهيدا منذ صباح اليوم في قصف للاحتلال لخان يونس

تعبيرية
صورة تعبيرية
الخميس، 25-07-2024 02:00 م

 

الوكيل الاخباري- أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 14 فلسطينيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة بمدينة خان يونس منذ صباح اليوم.
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