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14 شهيدا ومصابون بقصف الاحتلال مناطق في جباليا وخان يونس

قصف على غزة
غزة
 
الأحد، 13-04-2025 05:54 م
الوكيل الإخباري-   استشهد 14 فلسطينيا، وأصيب آخرون، مساء الأحد، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق في جباليا وخان يونس في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة منون في منطقة الجرن بجباليا البلد شمال قطاع غزة.
 
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