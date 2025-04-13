14 شهيدا ومصابون بقصف الاحتلال مناطق في جباليا وخان يونس

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة منون في منطقة الجرن بجباليا البلد شمال قطاع غزة.
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