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140 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 06-01-2025 01:52 م
الوكيل الإخباري-  اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر محلية، بأن أكثر من 140 مستعمراً اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شرطة الاحتلال كثفت وجودها عند أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، وعرقلت دخول المصلين إلى المسجد.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

واقتحمت عصابات المستعمرين الإرهابيين باحات المسجد الأقصى 256 مرة خلال عام 2024.

وفا
 
gnews

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