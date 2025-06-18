144 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن 144 شهيدًا و560 جريحًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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