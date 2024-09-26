15 شهيدا بقصف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا

05:50 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/704328 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استشهد 15 فلسطينيا اليوم الخميس في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، لقناة الأقصى الفضائية، إن من بين الشهداء في مدرسة "حفصة" أطفالا ونساء