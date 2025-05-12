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15 شهيدًا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 12-05-2025 08:52 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد 15 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم 5 أطفال، فجر اليوم الإثنين، في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية.اضافة اعلان


وقالت المصادر إن طائرات الاحتلال قصفت الطابق الثاني من مدرسة فاطمة بنت أسد التي كانت تضم عشرات العائلات النازحة، ما أدى إلى سقوط الشهداء ووقوع عدد من الإصابات بعضها في حالة حرجة.

وفي سياق متصل، استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل سكني قرب مسجد حماد الحسنات في مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما نفّذ جيش الاحتلال عملية تدمير ممنهجة لعدد من المنازل في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، وسط استمرار التصعيد واستهداف الأحياء السكنية.

وبهذا، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى:

52,829 شهيدًا
119,554 مصابًا

وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار القصف ونقص المساعدات والدواء.

وفا
 
gnews

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