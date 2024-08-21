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15 شهيدا جراء قصف الاحتلال دير البلح وخانيونس

غزة
غزة
الأربعاء، 21-08-2024 12:08 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد 9 مواطنين في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف مفترق سوق دير البلح.

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كما استشهد 5 مواطنين على الأقل جراء قصف الاحتلال سيارة وسط تجمع كبير للمواطنين وسط دير البلح.

 

وأستشهد مواطن جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة أصداء التي تؤوي نازحين شمال غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.

gnews

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