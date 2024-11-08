1500 شهيد في شمال غزة خلال 34 يوما

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الوكيل الإخباري- أعلن المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 فلسطيني بمحافظة شمال غزة، في ظل الإبادة والتطهير العرقي المستمر منذ 34 يوما. اضافة اعلان





وقال البرش إن الجيش الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر واستهداف مراكز الإيواء والمدنيين في شمال قطاع غزة مخلفا ضحايا وإصابات في ظل منظومة صحية منهكة.