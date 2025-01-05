16 ألف اعتداء إسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة خلال 2024

وذكرت الهيئة في تقريرها السنوي، أن عدد تلك الانتهاكات والاعتداءات بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وصل إلى 16612 في مختلف محافظات الضفة.
وقالت إن جيش الاحتلال نفذ 13641 انتهاكا، فيما أقدم المستوطنون المتطرفون على 2971 انتهاكا، حيث تركزت انتهاكات الاحتلال في الخليل بواقع 2934 انتهاكا، تلتها نابلس بـ2531، ثم رام الله والبيرة التي رصد فيها 2224 انتهاكا.
وأوضحت الهيئة أن انتهاكات المستوطنين تركزت في نابلس بـ806 اعتداءات، ثم الخليل بـ657، فمحافظة رام الله والبيرة بـ532.
وعلى صعيد متصل، أقام مستوطنون متطرفون اليوم، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في قرية قريوت جنوب نابلس.
وقال نائب رئيس مجلس قروي قريوت يوسف الحاج محمد، في بيان، إن عددا من المستوطنين نصبوا خياما في منطقة "سيلون" جنوب القرية، في مسعى لبناء مستوطنة جديدة على أراضي القرية.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 20 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة، بينهم أطفال ومعتقلون سابقون.
وأوضحت الهيئة ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، وبيت لحم، وطولكرم، وأريحا، ورام الله، والقدس.
إلى ذلك، أعدمت قوات الاحتلال المعتقل السابق حسن ربايعة (40 عامًا) من بلدة "ميثلون" بمحافظة جنين، بعد أن حاصرت منزله.
بترا
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