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16 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على غزة فجر اليوم

جانب من قصف الاحتلال في غزة
جانب من قصف الاحتلال في غزة




 

الأربعاء، 14-08-2024 07:23 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق وسط وشمال قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء إلى 16 شهيدا.


وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية مناطق في غرب وشمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.


وأضاف أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مشيرا إلى ارتقاء شهداء جراء قصف شقة سكنية في المشروع.

gnews

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