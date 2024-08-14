16 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على غزة فجر اليوم

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية مناطق في غرب وشمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأضاف أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مشيرا إلى ارتقاء شهداء جراء قصف شقة سكنية في المشروع.
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