16 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على غزة فجر اليوم

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق وسط وشمال قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء إلى 16 شهيدا.



وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية مناطق في غرب وشمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.