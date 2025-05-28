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16 شهيدا جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة

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أرشيفية
 
الأربعاء، 28-05-2025 08:43 ص

الوكيل الإخباري- استشهد 16 فلسطينيا جراء قصف طائرات الاحتلال المستمر على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأربعاء.

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وفي التفاصيل، قالت مصادر فلسطينية انه استشهد تسعة فلسطينيين من بينهم أطفال ونساء وأصيب 15 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة الصفطاوي شمال غزة.


واستشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد طفل جراء قصف الاحتلال على شرق مدينة غزة فجر اليوم الأربعاء.

 
gnews

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