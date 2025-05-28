16 شهيدا جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 16 فلسطينيا جراء قصف طائرات الاحتلال المستمر على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأربعاء.

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وفي التفاصيل، قالت مصادر فلسطينية انه استشهد تسعة فلسطينيين من بينهم أطفال ونساء وأصيب 15 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة الصفطاوي شمال غزة.