16 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة

وقالت مصادر طبية، إن 10 فلسطينيين استشهدوا مساء اليوم السبت جراء قصف قوات طائرات الاحتلال مدرسة أبو عاصي التي تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وأضافت أن 6 فلسطينيين استشهدوا، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف صالون حلاقة في محيط عيادة الدرج وسط مدينة غزة.
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