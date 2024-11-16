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16 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة

غزة
غزة
السبت، 16-11-2024 07:24 م

الوكيل الإخباري-    استشهد 16 فلسطينيا جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة.

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وقالت مصادر طبية، إن 10 فلسطينيين استشهدوا مساء اليوم السبت جراء قصف قوات طائرات الاحتلال مدرسة أبو عاصي التي تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.


وأضافت أن 6 فلسطينيين استشهدوا، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف صالون حلاقة في محيط عيادة الدرج وسط مدينة غزة.

 
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