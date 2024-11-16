16 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 16 فلسطينيا جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة.

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وقالت مصادر طبية، إن 10 فلسطينيين استشهدوا مساء اليوم السبت جراء قصف قوات طائرات الاحتلال مدرسة أبو عاصي التي تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.