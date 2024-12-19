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16 شهيدا في غارتين على منزلين شمال قطاع غزة

وداع جثامين الشهداء
وداع جثامين شهداء (ارشيفية)
الخميس، 19-12-2024 06:45 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد 16 فلسطينياً على الأقل، بينهم أطفال ونساء، مساء الأربعاء، في مجزرتين جديدتين ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلي بقصفه منزلين في بلدة جباليا ومدينة غزة.

وأفاد مراسل "وفا" باستشهاد 10 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة النجار في بلدة جباليا شمال القطاع.

كما أفاد باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الزيتونية بمحيط مدرسة التابعين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت القنابل تجاه بوابات مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,097 فلسطينياً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,244 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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