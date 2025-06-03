1691 اعتداءً نفذها الاحتلال خلال شهر أيار الماضي بحق الفلسطينيين

وأوضح شعبان في تقرير الهيئة الشهري، اليوم الثلاثاء، حول انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري أن الجهة المتمثلة في جيش الاحتلال نفذت 1276 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 415 اعتداءً، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات: رام الله بـ283 اعتداءً، والخليل بـ271، ونابلس بـ265.
وأشار شعبان إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وبين فرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريب أراضٍ وتجريفها، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على الممتلكات وانتهاك المقدسات، وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.
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