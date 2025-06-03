1691 اعتداءً نفذها الاحتلال خلال شهر أيار الماضي بحق الفلسطينيين

12:18 م

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الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين نفذوا ما مجموعه 1691 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، خلال شهر أيار الماضي، في استمرار لمسلسل إرهاب دولة الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته. اضافة اعلان





وأوضح شعبان في تقرير الهيئة الشهري، اليوم الثلاثاء، حول انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري أن الجهة المتمثلة في جيش الاحتلال نفذت 1276 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 415 اعتداءً، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات: رام الله بـ283 اعتداءً، والخليل بـ271، ونابلس بـ265.



وأشار شعبان إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وبين فرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريب أراضٍ وتجريفها، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على الممتلكات وانتهاك المقدسات، وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

