الخميس 2025-07-03 07:27 ص
 

17 شهيدًا بغزة في غارات إسرائيلية منذ فجر الخميس

فلسطينيون يشيّعون أطفالًا شهداء سقطوا في القصف الإسرائيلي على مدينة غزة
فلسطينيون يشيّعون أطفالًا شهداء سقطوا في القصف الإسرائيلي على مدينة غزة
 
الخميس، 03-07-2025 07:18 ص
الوكيل الإخباري- استشهد 11 شخصًا بينهم نساء وأطفال رُضّع في غارة إسرائيلية على مدرسة "مصطفى حافظ" التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة فجر اليوم الخميس، كما سقط 6 شهداء في قصف إسرائيلي على منتظري المساعدات في محيط محور نتساريم جنوبي المدينة.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمبانٍ سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وأضافت المصادر أن غارات جوية من طائرات الاحتلال تستهدف المناطق الشرقية لحيّي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

وكان 112 شهيدًا قد سقطوا أمس الأربعاء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع، بينهم 40 في مدينة غزة، و24 من منتظري المساعدات، بحسب ما وثقته مستشفيات غزة.

وقد واصل الجيش الإسرائيلي استهدافه لتجمّعات النازحين والمنشآت الصحية. وقد وثّقت صور اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي أمام مستشفى العودة الواقع بمخيم النصيرات وسط القطاع، ومحاولات إنقاذ الضحايا أمام المستشفى.

الجزيرة
 
 
gnews

أحدث الأخبار

فلسطينيون يشيّعون أطفالًا شهداء سقطوا في القصف الإسرائيلي على مدينة غزة

فلسطين 17 شهيدًا بغزة في غارات إسرائيلية منذ فجر الخميس

الشرطة أعلنت أنه تم إخلاء المركز التجاري بالكامل

عربي ودولي عدة مصابين في إطلاق نار بمركز تجاري في ولاية جورجيا الأميركية

ت

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل - فيديو

ا

الطقس الأرصاد تكشف توقعات الحالة الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع

ارشيفية

فلسطين مصاب برصاص الاحتلال جنوبي الضفة

ارشيفية

فلسطين 26 مجزرة يرتكبها الاحتلال بغزة خلال يومين

جنود أوكرانيون يتسلمون صاروخ جافلين الأميركي المحمول المضاد للدبابات من طراز إف جي إم-148

عربي ودولي مسؤولون أميركيون يقلّلون من أهمية تعليق إمداد أوكرانيا ببعض شحنات الأسلحة

الاحتلال يقتحم دورا جنوبي الخليل

فلسطين الاحتلال يقتحم دورا جنوبي الخليل



 
 





الأكثر مشاهدة