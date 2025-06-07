17 شهيدا في غزة بينهم 5 أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات

واستشهد 12 فلسطينيا وأصيب أكثر من 40 آخرين إثر قصف الاحتلال خيام النازحين غرب مدينة خان يونس، بينهم 4 من عائلة واحدة (الأب والأم ونجليهما).
كما استشهد 5 وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات غرب مدينة رفح.
وبلغ عدد الشهداء الذين استشهدوا برصاص الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الغذاء منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي حتى اليوم بلغ 115 شهيدا، وأكثر من 580 مصابا، و9 مفقودين.
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