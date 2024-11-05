17 شهيدا و86 جريحا في غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت خلال الـ24 الساعة الماضية، 3 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 17 شهيدا و 86 جريحا.

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