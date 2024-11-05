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17 شهيدا و86 جريحا في غزة خلال 24 ساعة

غزة
غزة
الثلاثاء، 05-11-2024 04:40 م

الوكيل الإخباري-    قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت خلال الـ24 الساعة الماضية، 3 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 17 شهيدا و 86 جريحا.

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وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 
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