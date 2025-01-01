17 شهيد غالبيتهم أطفال بقصف الاحتلال مخيم البريج وبلدة جباليا

وأفادت تقارير صحفية، باستشهاد 15 فلسطيني أغلبهم أطفال وإصابة عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في جباليا البلد شمال غزة، كما استشهد فلسطينيين إثر قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج.
ونسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا ومحيطه شمال قطاع غزة.
وأطلقت آليات الاحتلال النار في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأحياء الجنوبية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.
وفا
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