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17 شهيد غالبيتهم أطفال بقصف الاحتلال مخيم البريج وبلدة جباليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الأربعاء، 01-01-2025 08:52 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد 17 فلسطيني وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مخيم البريج وبلدة جباليا وسط وشمال قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية، باستشهاد 15 فلسطيني أغلبهم أطفال وإصابة عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في جباليا البلد شمال غزة، كما استشهد فلسطينيين إثر قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج.

ونسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا ومحيطه شمال قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأحياء الجنوبية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفا
 
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