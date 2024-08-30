17 مستشفى فقط تعمل جزئيا في قطاع غزة

جاء ذلك في مناقشة للوضع الصحي في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر، شارك فيها رايان عبر الإنترنت.
وذكر رايان أن المستشفيات معرضة للخطر بسبب الأضرار المادية ونقص الوقود ومحدودية الإمدادات الطبية وقلة الموظفين.
وأشار إلى استمرار الإبلاغ عن الهجمات على خدمات الرعاية الصحية في غزة، حيث دُمِّر نظام الرعاية الصحية إلى حد كبير.
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