17 مستشفى فقط تعمل جزئيا في قطاع غزة

03:10 م

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الوكيل الإخباري- قال مدير الطوارئ العالمية بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الجمعة، إن 17 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في غزة تقدم الخدمات جزئيا. اضافة اعلان





جاء ذلك في مناقشة للوضع الصحي في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر، شارك فيها رايان عبر الإنترنت.



وذكر رايان أن المستشفيات معرضة للخطر بسبب الأضرار المادية ونقص الوقود ومحدودية الإمدادات الطبية وقلة الموظفين.



وأشار إلى استمرار الإبلاغ عن الهجمات على خدمات الرعاية الصحية في غزة، حيث دُمِّر نظام الرعاية الصحية إلى حد كبير.



