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18 شهيدا إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في دير البلح ورفح

غزة
غزة
الأربعاء، 15-01-2025 01:40 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد 18 فلسطينيا وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح ورفح في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 13 فلسطينيا وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شاهين في شارع البركة جنوب دير البلح، وسط القطاع.

وأضافوا أن سيدة وأربعة أطفال استشهدوا، وأصيب آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شعت في منطقة حي النصر بمدينة رفح، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,645 فلسطينيا، وإصابة 110,012 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
 
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