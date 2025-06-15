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18 شهيدا جراء قصف الاحتلال قطاع غزة

غزة
غزة
 
الأحد، 15-06-2025 10:50 م

الوكيل الإخباري-   استشهد15 فلسطينيا وأصيب أكثر من 25 آخرين؛ جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لتجمع لفلسطينيين ومربع سكني بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

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كما استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب مدرسة دار الأرقم في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

 
gnews

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فلسطين 18 شهيدا جراء قصف الاحتلال قطاع غزة



 
 





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