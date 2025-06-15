18 شهيدا جراء قصف الاحتلال قطاع غزة

كما استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب مدرسة دار الأرقم في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.
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