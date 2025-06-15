18 شهيدا جراء قصف الاحتلال قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد15 فلسطينيا وأصيب أكثر من 25 آخرين؛ جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لتجمع لفلسطينيين ومربع سكني بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

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