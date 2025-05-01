18 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52418 شهيدًا و118091 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023م.
وذكرت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18آذار 2025، بلغت 2326 شهيدًا، 6050 إصابة.
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