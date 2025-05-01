18 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأنه وصل مستشفيات القطاع 18 شهيدًا، منهم شهيد تم انتشاله من تحت الأنقاض، و77 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأكدت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52418 شهيدًا و118091 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023م.