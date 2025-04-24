18 مستشفى بغزة خرج عن الخدمة كليا

وأضاف ان الاحتلال يجعل المستشفيات والمراكز الصحية هدفا أساسيا له.
وبين ان 50% من شهداء اليوم من النساء والأطفال350 ألف شخص مصابون بأمراض مزمنة محرومون من الرعاية الصحية.
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