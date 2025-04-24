18 مستشفى بغزة خرج عن الخدمة كليا

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة للجزيرة ان 18 مستشفى خرج عن الخدمة كليا في القطاع.

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وأضاف ان الاحتلال يجعل المستشفيات والمراكز الصحية هدفا أساسيا له.