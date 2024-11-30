 
السبت 2024-11-30 07:51 م
 

19شهيدا في غزة خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي

غزة
غزة
السبت، 30-11-2024 04:57 م

الوكيل الإخباري-    قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 19 شهيدا و72 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان


وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ421 على قطاع غزة، إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لعدم قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة توجه بالنظر لمعالجة الملاحظات بشأن الإجازة بدون راتب

جانب من اللقاء

أخبار محلية محافظ عجلون يؤكد جاهزية البلديات للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة

صورة من حفل اطلاق المشروع

أخبار محلية إطلاق مشروع حماية الروابط العائلية في المجتمعات المتضررة من النزاعات

ارشيفية

فلسطين استشهاد طفل بمستشفى العودة في غزة

اللحوم الحمراء

أخبار محلية إغلاق محال تبيع لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية في اربد

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس

فلسطين إصابتان بالرصاص الحي جنوب نابلس

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تؤكد عزمها تطوير المعابر الحدودية

مديرية الأمن العام

أخبار محلية إعلان صادر عن مديرية الامن العام



 




الأكثر مشاهدة