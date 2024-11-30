19شهيدا في غزة خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي

وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ421 على قطاع غزة، إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لعدم قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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