19شهيدا في غزة خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 19 شهيدا و72 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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