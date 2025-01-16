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19 شهيدا في غارات إسرائيلية منذ الفجر

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جانب من غارات الاحتلال على غزة
الخميس، 16-01-2025 08:25 ص

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 19 شخصا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

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وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل -لوكالة الصحافة الفرنسية- إنّ "غارات الاحتلال لم تتوقف رغم إعلان التهدئة، بل إن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه بحقّ السكان في كل مناطق القطاع".

 
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