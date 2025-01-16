19 شهيدا في غارات إسرائيلية منذ الفجر

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل -لوكالة الصحافة الفرنسية- إنّ "غارات الاحتلال لم تتوقف رغم إعلان التهدئة، بل إن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه بحقّ السكان في كل مناطق القطاع".
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