19 شهيدا و35 مصابا في قطاع غزة خلال الساعات الماضية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، وصول 19 شهيدا و35 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

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