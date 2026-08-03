19 شهيدا و35 مصابا في قطاع غزة خلال الساعات الماضية

وأضافت "صحة غزة" أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,250 شهيد، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 4,110 إصابة، وسجلت 804 حالات انتشال.
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