20 ألف مريض في قطاع غزة ينتظرون العلاج بالخارج

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن 20 ألف مريض ممن لديهم تحويلات طبية مكتملة ينتظرون السماح لهم بالسفر للعلاج بالخارج.
وأشارت إلى أن نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، وخروج معظم الخدمات التخصصية عن الخدمة، وتدمير البنى التحتية في المستشفيات، فاقم قوائم الانتظار للعلاج بالخارج، مبينة أن 440 حالة من الحالات المسجلة تعتبر حالات إنقاذ حياة.
ولفتت الوزارة إلى وفاة 1268 مريضًا كانوا ينتظرون السماح لهم بالسفر للعلاج بالخارج، مؤكدة أن مرضى الأورام من الفئات الأكثر تضررًا ومعاناةً بفعل إغلاق المعبر وعدم توفر العلاجات التخصصية والخدمات التشخيصية.
وأوضحت أن 4 آلاف من مرضى الأورام على قوائم الانتظار العاجلة للسفر، و4500 من الحالات التي لديها تحويلات مسجلة هم من الأطفال.
وقالت الوزارة إن 3100 مريض فقط تمكنوا من مغادرة القطاع بعد إغلاق معبر رفح البري في 7 أيار 2024.
وحذرت وزارة الصحة من نتائج صحية لا يمكن توقعها قد تسبب زيادة في وفيات المرضى وزيادة قوائم التحويلات للعلاج بالخارج، مشددة على ضرورة فتح المعبر وتسهيل خروج المرضى والجرحى وانسيابية دخول الإمدادات الطبية الضرورية، واصفة ذلك بأنه "ما تبقى من ملاذ أخير أمام هؤلاء المرضى".
