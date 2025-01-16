20 شهيدا بغزة بعد إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار

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الوكيل الإخباري- أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن 20 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا في سلسلة غارات جوية إسرائيلية طالت مواقع عدة في القطاع بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "غارات الاحتلال لم تتوقف رغم إعلان التهدئة، بل إن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه بحق الفلسطينيين في كل مناطق القطاع"، مما أسفر عن "سقوط 20 شهيدًا".