20 شهيدا بغزة بعد إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار

وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "غارات الاحتلال لم تتوقف رغم إعلان التهدئة، بل إن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه بحق الفلسطينيين في كل مناطق القطاع"، مما أسفر عن "سقوط 20 شهيدًا".
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