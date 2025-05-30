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20 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 30-05-2025 12:35 م
الوكيل الإخباري-استشهد 20 فلسطينيا جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال ساعات صباح وفجر اليوم.اضافة اعلان


واستشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي على مفترق الشهداء الستة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. كما استشهد فلسطينيان آخران جراء استهداف تجمع للفلسطينيين غرب مخيم جباليا.

كما استشهدت فلسطينية، وأصيب آخرون بقصف الاحتلال منزلا في جباليا البلد مقابل برج السلطان شمالي قطاع غزة.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف الاحتلال تجمعا للمدنيين بحي الصفطاوي شمالي قطاع غزة.
وكان سبعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي فجر اليوم بجباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

واستشهد فلسطينيان، في قصف إسرائيلي لمركبة مدنية في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال خيمتين تؤويان نازحين غرب خان يونس، ونقلوا إلى مجمع ناصر الطبي.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون برصاص الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
 
gnews

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