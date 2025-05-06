20 شهيدا في مدرسة تؤوي النازحين وسط قطاع غزة

وقالت مصادر فلسطينية إنه استشهد 20 فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى عشرات المفقودين والجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأكدت المصادر أن العديد من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن معظم المصابين في القصف حالتهم حرجة.
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