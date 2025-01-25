200 أسير مقابل 4 مجندات .. قائمة بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم اليوم

وتاليا أسماء الذين سيفرج عنهم من المحكومين بالمؤبد وعددهم 121 أسيراً ، كما سيتم الإفراج عن 79 من أصحاب الأحكام العالية مقابل الإفراج عن أربع مجندات إسرائيليات بحسب ما جاء في التقارير:
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