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200 أسير مقابل 4 مجندات .. قائمة بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم اليوم

التحضير من جانب حماس لتسليم المجندات الأربعة
التحضير من جانب حماس لتسليم المجندات الأربعة
السبت، 25-01-2025 12:18 م
الوكيل الإخباري-   كشفت تقارير صحفية عن أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم اليوم، ضمن قائمة المرحلة الثانية لعملية التبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.اضافة اعلان


وتاليا أسماء الذين سيفرج عنهم من المحكومين بالمؤبد وعددهم 121 أسيراً ، كما سيتم الإفراج عن 79 من أصحاب الأحكام العالية مقابل الإفراج عن أربع مجندات إسرائيليات بحسب ما جاء في التقارير:


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gnews

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