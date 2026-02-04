الأربعاء 2026-02-04 09:44 م

21 شهيدا حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ الفجر

شهيدان وجرحى جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة
الأربعاء، 04-02-2026 08:53 م

الوكيل الإخباري-   قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخين خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة، راح ضحيته 3 شهداء بينهم مسعف وطفلتان.

كما استشهد 3 فلسطينيين (مسنّان وطفل رضيع) إثر قصف مدفعي للاحتلال استهدف منطقة شارع 10 في حيّ الزيتون بمدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء جراء الاستهدافات الاسرائيلية منذ فجر اليوم الأربعاء الى 21 شهيدا.

 
 


