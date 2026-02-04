21 شهيدا حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ الفجر

كما استشهد 3 فلسطينيين (مسنّان وطفل رضيع) إثر قصف مدفعي للاحتلال استهدف منطقة شارع 10 في حيّ الزيتون بمدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء جراء الاستهدافات الاسرائيلية منذ فجر اليوم الأربعاء الى 21 شهيدا.
