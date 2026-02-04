21 شهيدا حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ الفجر

الوكيل الإخباري- قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخين خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة، راح ضحيته 3 شهداء بينهم مسعف وطفلتان.

