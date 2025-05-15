214 شهيدا صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام منذ الحرب على غزة

ونعت النقابة في بيان، الخميس، الصحفي حسن سمور الذي ارتقى برفقة 11 شخصا من أفراد عائلته في مجزرة ارتكبها الاحتلال الليلة الماضية، بعد قصف الاحتلال منزله في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.
وقالت النقابة، إن الاحتلال كان وراء استشهاد 214 صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام من بينهم 29 صحفية، وصحفيا في الضفة الغربية هو إبراهيم محاميد الذي استُشهد في شهر شباط 2024.
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