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214 شهيدا صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام منذ الحرب على غزة

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أرشيفية
 
الخميس، 15-05-2025 12:33 م

الوكيل الإخباري- قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن 214 صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام استُشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية منذ تشرين الأول عام 2023 حتى اليوم، نتيجة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في سياستها الممنهجة باستهداف الصحفيين وارتكاب المجازر المتوالية بحقهم وحق عائلاتهم.

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ونعت النقابة في بيان، الخميس، الصحفي حسن سمور الذي ارتقى برفقة 11 شخصا من أفراد عائلته في مجزرة ارتكبها الاحتلال الليلة الماضية، بعد قصف الاحتلال منزله في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.


وقالت النقابة، إن الاحتلال كان وراء استشهاد 214 صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام من بينهم 29 صحفية، وصحفيا في الضفة الغربية هو إبراهيم محاميد الذي استُشهد في شهر شباط 2024.

 
gnews

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فلسطين 214 شهيدا صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام منذ الحرب على غزة



 
 





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