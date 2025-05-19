22 دولة تدعو إسرائيل للسماح بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى قطاع غزة

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الألمانية أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية "لا يمكنها دعم" الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدتها الدولة العبرية.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية الاثنين عن دخول شاحنات تنقل خصوصا طعاما للرضع إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ أكثر من شهرين.
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