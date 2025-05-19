الإثنين 2025-05-19 11:53 م
 

22 دولة تدعو إسرائيل للسماح بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى قطاع غزة

غزة
غزة
 
الإثنين، 19-05-2025 09:06 م

الوكيل الإخباري-   الب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، الاثنين، إسرائيل بـ"السماح مجددا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري" إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

اضافة اعلان


وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الألمانية أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية "لا يمكنها دعم" الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدتها الدولة العبرية.


وأعلنت السلطات الإسرائيلية الاثنين عن دخول شاحنات تنقل خصوصا طعاما للرضع إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ أكثر من شهرين.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين مستوطنة إسرائيلية تعلن مقتل جندي في قطاع غزة

ارشيفية

فلسطين توقف المستشفى الإندونيسي عن العمل بعد استهداف المولدات الكهربائية

أرشيفية

عربي ودولي جماعة الحوثي تعلن حظرا بحريا على ميناء حيفا الإسرائيلي

الدواجن

عربي ودولي البرازيل تحقق في 6 بؤر تفش محتملة لإنفلونزا الطيور

نقابة الصيادلة

أخبار محلية وصفي النوافلة نائبا لنقيب الصيادلة

زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: طلبت من ترامب ألا يتخذ أي قرار بشأن أوكرانيا "من دوننا"

مركبات عسكرية تعمل داخل غزة

فلسطين نتنياهو يتوعد بالسيطرة على غزة مع تصاعد الضغوط بشأن المساعدات

المستشفى الإندونيسي

فلسطين الاحتلال يقصف مولدات الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي بغزة



 
 





الأكثر مشاهدة