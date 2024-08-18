22 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 22 فلسطينيا، جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة، خلال ساعات فجر وصباح اليوم.



وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.



واستشهدت مواطنة وأطفالها الستة، جراء استهداف الاحتلال منزلهم في دير البلح، وسط القطاع.

كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.