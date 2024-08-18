22 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
واستشهدت مواطنة وأطفالها الستة، جراء استهداف الاحتلال منزلهم في دير البلح، وسط القطاع.
كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.
وانتشلت طواقم الدفاع المدني بغزة 4 شهداء وعدداً من المصابين، إثر استهداف الاحتلال لعدة منازل في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال القطاع.
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