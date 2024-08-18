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22 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

غزة
غزة




 

الأحد، 18-08-2024 11:07 ص

الوكيل الإخباري-    استشهد 22 فلسطينيا، جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة، خلال ساعات فجر وصباح اليوم.


وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.


واستشهدت مواطنة وأطفالها الستة، جراء استهداف الاحتلال منزلهم في دير البلح، وسط القطاع.
كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.


وانتشلت طواقم الدفاع المدني بغزة 4 شهداء وعدداً من المصابين، إثر استهداف الاحتلال لعدة منازل في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال القطاع.

gnews

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