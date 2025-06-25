22 شهيدا في قصف الاحتلال لغزة بينهم 6 من منتظري المساعدات

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن 8 فلسطينيين استشهدوا برصاص الاحتلال، أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية في محور نتساريم وسط القطاع.
وقد بلغت حصيلة الشهداء في مختلف مناطق قطاع غزة، منذ يوم الثلاثاء، نحو 100 مواطن فلسطيني، أكثر من نصفهم من المجوّعين.
وأشارت إلى أن طواقم الإنقاذ انتشلت 3 شهداء، وتمكنت من اخراج 5 أحياء، من تحت أنقاض منزلين يعودان لعائلتي نصر والددا في جباليا النزلة شمال القطاع، جراء تعرضهما لقصف من طائرات الاحتلال، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.
واستشهد 10 فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلين في شارع السلام بمدينة دير البلح، وبمنطقة المفتي شمال مخيم النصيرات، وسط القطاع.
وشرق مدينة خان يونس جنوبا، انتشلت طواقم الإنقاذ جثمان الشاب مازن أحمد محمود البريم من بلدة عبسان.
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