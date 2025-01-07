22 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر الاثنين

كما أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة إلى 4 شهداء.
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