22 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر الاثنين

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر طبية للجزيرة إن 22 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر الاثنين. اضافة اعلان





كما أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة إلى 4 شهداء.