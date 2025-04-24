22 شهيدًا في مجزرتين ارتكبهما الاحتلال في جباليا وغزة

الوكيل الإخباري- استشهد 22 فلسطينيًا في مجزرتين ارتكبهما الاحتلال الاسرائيلي عصر اليوم الخميس في جباليا شمال قطاع غزة وفي مدنية غزة.

اضافة اعلان



وذكرت مصادر فلسطينية، أنه استشهد 15مواطنًا وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية منزلاً يؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.