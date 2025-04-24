22 شهيدًا في مجزرتين ارتكبهما الاحتلال في جباليا وغزة

وذكرت مصادر فلسطينية، أنه استشهد 15مواطنًا وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية منزلاً يؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
كما استشهد 7 فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال طابقين في عمارة الصديق بشارع اليرموك وسط مدينة غزة.
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