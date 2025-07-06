23 شهيدا بقصف إسرائيلي على غزة منذ فجر الأحد

الوكيل الإخباري- استشهد 23 فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الأحد، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة المدمر.

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وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن من بين الشهداء 12 شخصا من حي الشيخ رضوان (شمالي مدينة غزة) مشيرا إلى إصابة 20 آخرين بقصف إسرائيلي على منزلين في محيط مستوصف الشيخ رضوان.