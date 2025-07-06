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23 شهيدا بقصف إسرائيلي على غزة منذ فجر الأحد

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أرشيفية
 
الأحد، 06-07-2025 08:50 ص

الوكيل الإخباري- استشهد 23 فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الأحد، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة المدمر.

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وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن من بين الشهداء 12 شخصا من حي الشيخ رضوان (شمالي مدينة غزة) مشيرا إلى إصابة 20 آخرين بقصف إسرائيلي على منزلين في محيط مستوصف الشيخ رضوان.


ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة بين قتل وتجويع وتدمير وتهجير قسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

 
 
gnews

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