23 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال المسيرة "كواد كابتر" مجموعة من الفلسطينيين في حي الزهور شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وكذلك استشهد خمسة فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج في مدينة غزة.
بترا
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