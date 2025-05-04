23 شهيدا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأحد

ففي خان يونس جنوب القطاع، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد الفلسطينية نسرين العبد قاسم، وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الصحفي رامي أبو شمالة في حي الأمل بمدينة خان يونس.
كما استُشهد 4 فلسطينيين من عائلة قنن في قصف استهدف شقة سكنية في منطقة المواصي غرب المدينة.
واستُشهد إبراهيم باسم النجار، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة واد صابر جنوب بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، فيما استُشهد المواطنان سالم الجبور وبيان ناجي حسين النجار متأثرين بجروح أُصيبا بها في قصف سابق على المدينة.
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال
-
اللحظات الأولى لسقوط الصاروخ اليمني في محيط مطار بن غوريون
-
توتر أمني في إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ من اليمن
-
الأونروا: الوضع الإنساني في غزة يفوق التصور
-
إصابات بعد سقوط صاروخ يمني في محيط مطار بن غوريون
-
مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 في انفجار لغم برفح
-
الاحتلال يقتحم مناطق بالضفة ومستوطنون يعتدون على فلسطينيين
-
إصابات بقصف للاحتلال على جباليا