23 شهيدا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأحد

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الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأحد إلى 23 شهيداً، بينهم 19 شهيداً في مناطق جنوب القطاع. اضافة اعلان





ففي خان يونس جنوب القطاع، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد الفلسطينية نسرين العبد قاسم، وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الصحفي رامي أبو شمالة في حي الأمل بمدينة خان يونس.



كما استُشهد 4 فلسطينيين من عائلة قنن في قصف استهدف شقة سكنية في منطقة المواصي غرب المدينة.



واستُشهد إبراهيم باسم النجار، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة واد صابر جنوب بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، فيما استُشهد المواطنان سالم الجبور وبيان ناجي حسين النجار متأثرين بجروح أُصيبا بها في قصف سابق على المدينة.