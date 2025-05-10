السبت 2025-05-10 04:50 م
 

23 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

ت
أرشيفية
 
السبت، 10-05-2025 03:51 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن 23 شهيدًا و124 جريحًا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

اضافة اعلان


وأشارت في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول عام 2023 إلى 52810 شهداء و119473 جريحًا، من بينهم 2701 شهيد و7432 جريحًا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 آذار الماضي.

 

بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس السوري والعاهل البحريني استعرضا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

عربي ودولي من باريس إلى المنامة .. الشرع يواصل حراكه الدبلوماسي

قطع "داعش" رؤوس العديد من الرهائن

عربي ودولي عودة لملف منسي .. هل تنجح قطر في كشف مصير الرهائن الأمريكيين؟

ت

أخبار محلية الحنيفات يتفقد سير العمل بمديرية زراعة الزرقاء

ل

أخبار محلية رغم الحملات المغرضة.. الأردن ثابت في دعمه لغزة

ت

فلسطين 23 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

ا

أخبار محلية اختتام أعمال مؤتمر الجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية

ا

أسواق ومال ارتفاع الجنيه الإسترليني فوق حاجز 1.33 دولار

ا

عربي ودولي الهند وباكستان توافقان على وقف فوري لإطلاق النار



 
 





الأكثر مشاهدة