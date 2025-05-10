23 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

وأشارت في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول عام 2023 إلى 52810 شهداء و119473 جريحًا، من بينهم 2701 شهيد و7432 جريحًا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 آذار الماضي.
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